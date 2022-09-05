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Компьютеры для Вашего Бизнеса и Дома

Компьютеры для Вашего Бизнеса и Дома

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Наши предложения

Неттоп Fujitsu Esprimo Q520 i3 4170T Неттоп Fujitsu Esprimo Q520 i3 4170T Неттоп Fujitsu Esprimo Q520 i3 4170T
Неттоп Fujitsu Esprimo Q520 i3 4130T Неттоп Fujitsu Esprimo Q520 i3 4170T 13500 ₽
Игровой компьютер i3 10100F Palit GT-1030 Игровой компьютер i3 10100F Palit GT-1030 Игровой компьютер i3 10100F Palit GT-1030 Игровой компьютер i3 10100F Palit GT-1030 Игровой компьютер i3 10100F Palit GT-1030 Игровой компьютер i3 10100F Palit GT-1030
Игровой компьютер core i3 10100F GT 1030 Игровой компьютер i3 10100F Palit GT-1030 31700 ₽
Компьютер Lenovo M71E SFF i3 2120 Компьютер Lenovo M71E SFF i3 2120 Компьютер Lenovo M71E SFF i3 2120
Компьютер lenovo i3 2120 Компьютер Lenovo M71E SFF i3 2120 7150 ₽
Компьютер Fujitsu Esprimo i3 - 6100 + GT 1030 Компьютер Fujitsu Esprimo i3 - 6100 + GT 1030 Компьютер Fujitsu Esprimo i3 - 6100 + GT 1030
Fujitsu i3 - 6100 Компьютер Fujitsu Esprimo i3 - 6100 + GT 1030 23500 ₽

Новости

Все новости

Снижение цен на видеокарты NVIDIA- чего ожидать пользователям ПК

Снижение цен на видеокарты NVIDIA- чего ожидать пользователям ПК Новость о уменьшении стоимос..

5 Сентября, 2022

Новинки компьютерного железа

NVIDIA представит новую линейку видеокарт 3000-серии 1 сентября. За неделю до презентации в интернет..

8 Ноября, 2020

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Приобретая в нашем магазине Компьютер + Монитор, Вы можете получить 20% скидку на покупку Мышки и кл..

8 Ноября, 2020

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8 Ноября, 2020

Блог

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5 Сентября, 2022

На что обратить внимание при покупке Б/у ноутбука.

Как выбрать бу ноутбук для домаНаличие дома персонального компьютера или ноутбука - обязательный атрибут, без которого...
Какой компьютер для игр выбрать - б/у или новый
3 Сентября, 2022

Какой компьютер для игр выбрать - б/у или новый

Какой компьютер для игр выбрать - б/у или новый  На протяжении 3 лет, наш магазин DINKS-COMP продает...
8 Ноября, 2020

upgrade PC

Развитие компьютерной техники идет настолько быстро, что моральное старение компьютера происходит гораздо быстрее его фи...
Обслуживание и чистка Компьютеров
8 Ноября, 2020

Обслуживание и чистка Компьютеров

1.  Зачем менять термопасту на процессореПроцессор является одной из важнейших деталей компьютера. С его помощью вы...
Компьютеры для офиса

Компьютеры для офиса

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